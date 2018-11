Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 novembre 2018 8.29 10 novembre 2018 - 08:29

L'ex CEO di Starbucks sarebbe interessato a correre per la Casa Bianca nel 2020 (foto d'archivio)

L'ex numero uno di Starbucks, il democratico Howard Schultz, in vista dell'inizio della campagna elettorale per le presidenziali del 2020 sta pensando seriamente di correre per la Casa Bianca e di sfidare Donald Trump.

Secondo la Nbc, starebbe già mettendo in piedi la sua squadra partendo dal team per le pubbliche relazioni. Tra questi Steve Schmidt, l'uomo che gestì la campagna elettorale di John McCain nel 2008. Da tempo Schultz è tra i nomi dei possibili candidati anti-Trump nelle file dei democratici.

