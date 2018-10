Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo è giunto a Tokyo per una breve tappa, durante la quale ha incontrato il premier Shinzo Abe e il ministro degli Esteri Taro Kono, prima di recarsi a Pyongyang per un nuovo colloquio con il leader nordcoreano Kim Jong Un.

Al Giappone il capo della diplomazia Usa ha confermato le intenzioni di mantenere le sanzioni sul paese fino alla completa realizzazione del processo di denuclearizzazione.

Il premier giapponese Abe ha ribadito la volontà del governo nipponico di offrire il proprio appoggio sulle principali questioni che riguardano il dossier nordcoreano. Pompeo aveva cancellato un precedente viaggio a Pyongyang - in calendario lo scorsa agosto, per la mancanza di 'risultati tangibili' da parte del regime, malgrado le intenzioni espresse da Kim Jong Un durante lo storico summit di giugno a Singapore con il presidente Usa Donald Trump.

La preparazione della visita del segretario di Stato Usa in Corea sono andate avanti nelle ultime settimane a New York tra l'amministrazione Usa e il ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong Ho, con l'obiettivo - tra l'altro - di creare i presupposti per un secondo incontro tra Trump e Kim 'in un futuro non troppo distante'.

