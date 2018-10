Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Gli Stati Uniti si preparano ad annunciare un nuovo round di dazi contro la Cina agli inizi di dicembre se l'incontro fra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping al G20 dovesse fallire. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.

I nuovi dazi, che si aggiungo ai 250 miliardi di dollari in vigore, andrebbero riguarderebbero i prodotti Made in China che non sono stati colpiti dai precedenti round di tariffe.

