L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) mette in guardia dall'impiego dell'olio di palma della marca "La Guinéenne". All'interno è stata rilevata la presenza di Sudan IV, un colorante rosso non autorizzato.

L'Ufficio della tutela dei consumatori del Canton Vaud ha informato l'USAV di questa contaminazione. I prodotti interessati sono stati ritirati dal commercio, si legge in un comunicato odierno. Non è possibile escludere rischi per la salute e quindi viene raccomandato di non consumare questo olio di palma.

Il Sudan IV è un colorante azoico sintetico che dopo essere stato assunto per via orale nell'organismo può essere scisso in prodotti di degradazione cancerogeni.

Neuer Inhalt Horizontal Line