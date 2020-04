Salvaguardare il potere d'acquisto ed evitare i licenziamenti sono condizioni assolutamente necessarie per attenuare i danni economici e sociali causati dal coronavirus.

L'Unione sindacale svizzera (USS) chiede in particolare di garantire il pieno salario ai lavoratori con redditi bassi e di vietare i licenziamenti e la distribuzione di dividendi alle imprese che ricorrono al lavoro ridotto.

"Tra la fine di marzo e il 9 aprile, altre 10'000 persone si sono ritrovate in disoccupazione", si tratta di un aumento record, ha sottolineato l'economista capo Daniel Lampart. Le persone licenziate faticano a trovare un nuovo impiego in questo momento, soprattutto se sono a fine carriera. Quanto al lavoro ridotto, può comportare comunque una perdita di salario fino al 20%, particolarmente problematica per i lavoratori a basso e medio reddito.

Per questa categoria di dipendenti, i sindacati chiedono che venga garantito il pagamento pieno dei salari o una riduzione dei premi dell'assicurazione malattia finanziata dalla Confederazione. Le aziende che ricorrono al lavoro ridotto inoltre non dovrebbero poter licenziare o distribuire dividendi agli azionisti.

I dipendenti più vicini all'età pensionabile per l'USS devono essere maggiormente tutelati contro il licenziamento. È necessario pure aumentare i finanziamenti per l'assicurazione contro la disoccupazione, dato che i 6 miliardi inizialmente previsti si esauriranno probabilmente nel mese di aprile.

In vista di un graduale allentamento delle misure di protezione, l'USS ribadisce la necessità di trovare rapidamente una soluzione per i dipendenti particolarmente vulnerabili, per i quali il virus continuerà a rappresentare una minaccia molto grave. Da un lato l'Ufficio federale della sanità pubblica chiede loro di rimanere a casa per proteggersi, dall'altro queste persone sono comunque costrette a lavorare. I sindacati esigono quindi dal Consiglio federale una decisione chiara.

La ripresa progressiva delle attività economiche inoltre presuppone la creazione di circa 50'000 nuovi posti nelle strutture di accoglienza per bambini. Anche se la situazione dovesse normalizzarsi i nonni, in quanto persone a rischio, non potrebbero comunque prendersi cura dei nipoti.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram