Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 settembre 2018 20.49 11 settembre 2018 - 20:49

Il consigliere nazionale socialista vallesano Mathias Reynard non sarà fra i candidati alla presidenza dell'Unione sindacale svizzera (USS): lo ha annunciato oggi di persona durante la trasmissione "Forum" della radio romanda RTS.

Reynard si è detto lusingato di essere stato contattato per questo incarico e "commosso per i numerosi appoggi" sul suo conto Twitter. Ha aggiunto tuttavia di "pensare al collettivo" e di non voler creare "ulteriori divisioni" nel mondo sindacale.

La successione dell'attuale presidente dimissionario Paul Rechsteiner alla testa della maggiore confederazione sindacale svizzera sarà decisa dal Congresso dell'USS il prossimo primo dicembre. Candidati per ora in lizza sono tre esponenti del Partito socialista: il consigliere di Stato vodese Pierre-Yves Maillard, la consigliera nazionale ticinese Marina Carobbio e la sua collega sangallese Barbara Gysi.

Reynard ha detto di non voler sostenere nessuno in particolare degli altri candidati alla presidenza.

Neuer Inhalt Horizontal Line