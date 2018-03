Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 marzo 2018

In Svizzera un bambino su cinquanta nasce grazie alla procreazione assistita.

Nel 2016 il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è rimasto stabile in Svizzera: un bambino su cinquanta nasce in seguito alla fecondazione in vitro.

In totale 6'049 coppie hanno usufruito della procreazione assistita nel 2017, rispetto alle 6'055 dell'anno precedente. Il 74,5% delle gravidanze sono state portate a termine, dando al mondo 2'162 bambini.

Di questi, 1919 (88%) sono nati da madre domiciliata in Svizzera. Secondo le cifre pubblicate oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) il numero di "nati vivi" nel 2016 rappresenta un record. Nel 2010 e successivamente nel 2015 il numero di bambini venuti alla luce grazie alla procreazione medicalmente assistita si era attestato a 2'020.

La procreazione assistita ha portato alla gravidanza nel 41,5% dei casi (+2,6 punti percentuali rispetto al 2015). L'età media delle donne che hanno iniziato un trattamento nel 2016 era di 36 anni, quella dei loro partner di 39 anni.

