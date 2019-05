Alla fine di marzo, il numero di frontalieri attivi in Svizzera era di 316'758, in aumento dello 0,9% rispetto al primo trimestre 2018. Nel periodo in rassegna in Ticino ne sono stati registrati 63'869, in contrazione dell'1,2% sull'arco di un anno.

Rispetto al trimestre precedente c'è invece stato un aumento del 2,9%, pari a 1816 lavoratori in più.

In base ad un comunicato odierno dell'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2018 la quota di pendolari stranieri era del 6,2% rispetto al totale degli occupati in Svizzera. In Ticino invece il rapporto era del 27,4%, un tasso praticamente stabile negli ultimi tre anni.

Nei primi tre mesi del 2019 i frontalieri in Svizzera sono aumentati sia nel settore terziario (+1,1%) che nel secondario (+0,5%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In Ticino sono diminuiti dell'1,4% nei servizi e dello 0,8% nell'industria e nelle costruzioni.

