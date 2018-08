Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 15.48 16 agosto 2018 - 15:48

In Svizzera, il numero di segherie è diminuito del 20% tra il 2012 e il 2017, passando da 347 a 278.

L'anno scorso queste aziende hanno proceduto al taglio di circa 1,8 milioni di metri cubi di tondame. È quanto risulta dalla rilevazione sulla lavorazione del legname 2017, compiuta dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Dopo il record di 2,5 milioni di metri cubi di tondame (l'insieme di tronchi tondi, abbattuti, ma non ancora sottoposti a lavorazione), registrato nel 2007, la quantità è diminuita del 4% dal 2012 al 2017, scendendo da 1,863 a 1,783 milioni.

Rispetto all'ultima rilevazione (2012), 69 aziende hanno chiuso i battenti. Questo calo, del 20% in 5 anni, evidenzia la velocità con cui questo ramo si adatta ai mutamenti strutturali. Questi rapidi cambiamenti determinano la perdita di posti di lavoro.

In questo contesto solo le grandi segherie riescono a sopravvivere. Il canton Berna, al secondo posto per superficie forestale, continua a occupare la prima posizione in fatto di numero di segherie. Ne conta infatti 75. Diversa è invece la situazione nei Grigioni, che vantano la maggiore superficie forestale del Paese. Qui le segherie rimaste sono 24. In Ticino ne restano solo 2.

