In Svizzera nel 2017 circa 54'000 bambini (il 5%) erano affetti da una disabilità e uno su cinque conviveva con un handicap grave.

Lo rileva l'Ufficio federale di statistica (UST) in vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra domani.

In particolare, 6'992 bambini hanno ricevuto assegni per grandi invalidi dell'AI e 1622 hanno vissuto per tutto l'anno o in parte in un istituto specializzato, precisa l'UST.

A essere più diffusi sono gli handicap fisici (43% dei casi) che nella maggior parte dei casi influiscono in modo limitato sulla vita dei bambini. Al contrario le disabilità mentali sono più rare (16%), ma il loro impatto è quasi sempre grave: nel 2017 circa 10'000 bambini (1%) di età compresa tra 0 e 14 anni vivevano con un handicap grave. Il rischio di disabilità aumenta con l'età ed è più elevato per i maschi, che costituiscono tra il 60% e il 66% dei bambini affetti, precisa l'UST.

