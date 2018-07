Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2018 9.51 29 luglio 2018 - 09:51

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) sta valutando la costruzione di un'autostrada a due piani nella Valle della Limmat zurighese. Lo scopo è di limitare o persino ridurre le colonne sulla A1 Berna-Zurigo.

"Stiamo valutando la possibilità di far funzionare una parte dell'A1 su due piani", indica oggi in un'intervista pubblicata dalla NZZ am Sonntag il direttore dll'USTRA Jürg Röthlisberger. Dato che una torbiera impedisce lavori di allargamento dell'arteria, "stiamo pensando alla costruzione di un secondo piano".

Il traffico verso Zurigo sarebbe fatto circolare a livello del suolo, mentre quello diretto a Berna sul piano superiore, spiega Röthlisberger. L'idea deve ancora essere elaborata nel dettaglio, in particolare tenendo conto dei limiti posti dalla legge sulla pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente.

