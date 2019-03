Utile in aumento per Interroll

Lo specialista di soluzioni logistiche ticinese Interroll nel 2018 ha proseguito la crescita: il gruppo con sede a Sant'Antonino ha riferito oggi di aver stabilito un utile netto in progressione del 32,6% a 51,8 milioni di franchi.

A livello operativo, l'EBITDA nel 2018 è migliorato del 41% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 93,2 milioni di franchi, indica in una nota odierna Interroll. Il relativo margine è passato dal 14,7 al 16,6%.

Lo scorso 21 gennaio l'azienda ticinese aveva reso noto una progressione dei ricavi (+24,3% a 560,1 milioni di franchi) e dei nuovi ordini (+29,4% a 592,6 milioni).

In base ai risultati ottenuti, il gruppo ha deciso di aumentare anche i dividendi: il Consiglio di amministrazione propone agli azionisti un dividendo di 22 franchi per azione, un terzo in più rispetto all'anno precedente (16,50).

