Il villaggio porterà movimento in valle.

Sì a un nuovo villaggio turistico in Val Monastero, con l'obiettivo di far fronte al calo dei pernottamenti in atto nella regione.

Il governo retico ha approvato la revisione parziale della pianificazione decisa dal comune di Val Müstair, che getta le basi per la realizzazione di nuove strutture turistiche nella zona denominata Prà Chalchera, fra Tchierv e il passo del Forno.

Il resort sarà situato nelle immediate vicinanze della stazione di un nuovo impianto di risalita volto a collegare il fondo valle con l'area sciistica Minschuns, attualmente raggiungibile con un collegamento stradale, spiega l'esecutivo in un comunicato odierno. La domanda di autorizzazione per questo impianto di risalita è attualmente pendente dinanzi all'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

