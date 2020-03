Il coronavirus colpisce in pieno Valora, gruppo basilese attivo nel settore del commercio al dettaglio, in particolare nelle edicole. L'azienda ha deciso di far ricorso al lavoro ridotto e annullare i dividendi per l'esercizio 2019.

L'epidemia ha provocato una drastica riduzione del fatturato, dovuto a una mole ridotta di clienti e alla chiusura di diversi punti vendita, ha spiegato la società tramite un comunicato odierno.

Al momento alcuni punti vendita rimangono aperti, poiché forniscono beni di prima necessità. La situazione è però in continuo mutamento e non si possono pertanto escludere ulteriori chiusure. Fino ad ora, nel mese in corso il giro d'affari è calato del 10%, un dato che però arriva al 30% in alcuni settori.

Il gruppo, nonostante i buoni primi due mesi del 2020, si aspetta per l'esercizio in corso un effetto fortemente negativo sia sull'EBIT che sull'utile netto.

