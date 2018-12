Valora non vende più sigarette ai minorenni, anche Denner e Coop

Valora intensifica gli sforzi per tutelare i giovani: dal primo gennaio le sigarette e gli altri prodotti del tabacco saranno venduti solo agli adulti. Lo stesso vale per le sigarette elettroniche.

Lo indica oggi il gruppo basilese attivo nel commercio al dettaglio in una nota. In serata anche Denner e Coop hanno annunciato un provvedimento analogo. Valora innalza così volontariamente l'età minima anche in quei cantoni in cui ha finora venduto prodotti del tabacco anche a chi aveva almeno 16 anni.

In Svizzera l'età per la vendita del tabacco è regolamentata a livello locale. Vi sono cantoni in cui il limite è di 18 anni, in altri è di 16 anni. Alcuni non hanno invece fissato nessuna soglia minima: in essi finora Valora vendeva sigarette e simili solo a chi poteva dimostrare di aver compiuto 16 anni.

