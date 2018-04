Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2018 9.17 24 aprile 2018 - 09:17

Valore record per il commercio estero svizzero nel primo trimestre (foto d'archivio)

Il commercio estero della Svizzera ha registrato un primo trimestre record. Le esportazioni sono progredite dello 0,2% a 57,5 miliardi di franchi e le importazioni sono aumentate del 4,1% a 51 miliardi. Lo ha comunicato oggi l'Amministrazione federale delle dogane.

La soglia dei 50 miliardi di franchi rappresenta una prima storica per un solo trimestre, indica l'AFD, precisando che le importazioni hanno raggiunto un livello inedito in particolare per la chimica farmaceutica.

Per le esportazioni tutti i principali settori sono evoluti positivamente, precisa l'AFD. L'evoluzione divergente delle entrate e delle uscite ha condotto peraltro ha condotto all'eccedenza della bilancia commerciale più contenuta da quattro anni (6,5 miliardi di franchi).

