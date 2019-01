Il telelavoro è volontario e può essere pianificato o non pianificato; a seconda delle esigenze il dipendente può farvi ricorso per una giornata intera o per poche ore.

Gli spazi di lavoro nell'amministrazione sono stati riorganizzati per promuovere l'applicazione del nuovo approccio. Per rendere possibile questa mobilità Il Servizio dello sviluppo territoriale ha fra l'altro avviato la digitalizzazione dei circa 7200 piani regolatori comunali.

"Abbiamo voluto procedere a una riforma importante", ha affermato in una conferenza stampa a Losanna la consigliera di stato Jacqueline de Quattro, responsabile del dipartimento del territorio. Il Servizio dello sviluppo territoriale è l'unità più avanzata in termini di lavoro flessibile e di transizione digitale, ha sottolineato.

Nel servizio, invece, vi mostriamo l'esempio dei Servizi industriali di Ginevra.