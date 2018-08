Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il canton Vaud introduce tetti massimi per i premi di cassa malattia, come promesso in occasione della Riforma della fiscalità delle imprese, votata nel marzo 2016.

Da settembre i premi non potranno superare il 12% del reddito determinante delle economie domestiche. Nel 2019 il limite sarà abbassato al 10%.

"È un momento importante, che suscita una certa emozione per il lavoro svolto finora e per quello che rimane da fare", ha detto il consigliere di Stato Pierre-Yves Maillard, presentando alla stampa il suo progetto.

L'impegno preso durante la campagna per la riforma fiscale è "stato mantenuto, e addirittura in anticipo". Grazie a questi tetti massimi, decine di migliaia di persone vedranno ridursi la fattura della cassa malattia, ha detto Maillard.

Una famiglia di Losanna, composta di due adulti e due bambini, con un reddito determinante di 90'000 franchi, oggi non ha diritto a nessun sussidio e paga 1'080 franchi al mese, pari al 14,4% del reddito. Dal primo settembre riceverà 180 franchi, riducendo così l'impatto dei premi al 12%. Dal prossimo anno il sussidio aumenterà a 330 franchi in modo da limitare il peso della cassa malattia al 10% del reddito.

Il reddito determinante è calcolato sulla base dei redditi e della sostanza secondo le regole della legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Per il premio di riferimento il cantone tiene conto del premio medio cantonale, del reddito dell'economia domestica e della regione.

Questa misura, che dovrebbe toccare oltre 70'000 persone, costerà fra 50 e 60 milioni l'anno prossimo e 10 milioni quest'anno. Questa cifra permetterà di migliorare la situazione di molte persone, in particolare della classe media, in maniera molto più mirata rispetto a una riduzione di imposte. Con il salario di un operaio una volta era possibile mantenere una famiglia, oggi non più, ha sottolineato Maillard.

Il cantone informerà i potenziali beneficiari per lettera. Una pagina internet permetterà di calcolare il proprio sussidio.

