Le forze aeree la scorsa notte hanno aperto, in via del tutto eccezionale, la base aerea di Payerne (VD) per permettere un trasferimento urgente di organi per un trapianto in un ospedale romando.

L'aereo, in provenienza dalla Spagna, è atterrato a Payerne attorno alle 2.00, indica in una nota odierna il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), aggiungendo che un'équipe medica si è poi occupata del trasporto via terra degli organi dall'aerodromo fino all'ospedale.

La decisione è stata presa in seguito all'indisponibilità dell'aeroporto di Ginevra, rimasto chiuso durante la notte a causa di lavori di manutenzione da parte di Skyguide. Inoltre, le condizioni meteo non permettevano di operare sullo scalo di Berna-Belp, mentre l'opzione Zurigo-Kloten è stata scartata per via dell'eccessiva distanza che avrebbe compromesso le possibilità di successo del trapianto.

