Un piccolo aereo biposto si è schiantato al suolo ieri pomeriggio attorno alle 18.30 a Château-d’Oex (VD), poco dopo il suo decollo dall'aerodromo di Epagny, nel canton Friburgo. Morti i due occupanti, una donna di 24 anni e un uomo di 27, entrambi svizzerotedeschi.

Lo indica oggi la polizia cantonale vodese in una nota. Rapidamente giunti sul posto, i soccorritori di un elicottero della REGA non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il velivolo faceva parte di un gruppo di tre aerei partiti da Epagny e diretti a Bex (VD).

È stata aperta un'inchiesta sui fatti. Al momento dello schianto il biplano era fuori dalla visuale degli altri velivoli, precisa la polizia, che ha lanciato un appello a testimoni.

Sul luogo sono intervenuti un elicottero della REGA, la polizia scientifica, 5 pattuglie della polizia vodese e il personale del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

