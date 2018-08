Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 agosto 2018

Un camion con targhe vodesi si è rovesciato questa mattina, attorno alle 9.30, sull'A1 tra Rolle e Gland (VD). L'autista ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi sul fianco. Non si registrano feriti.

L'automezzo ha invaso sia la corsia di sinistra in direzione di Losanna, sia quella in direzione di Ginevra, indica in una nota odierna la polizia vodese. Il traffico circola attualmente sulle due rispettive corsie di destra.

I lavori di ripristino dureranno fino a inizio pomeriggio.

