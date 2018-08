Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 9.21 06 agosto 2018 - 09:21

La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere i lavori di soccorso e sgombero (foto simbolica d'archivio).

Un conducente 21enne è rimasto seriamente ferito, mentre il passeggero 24enne è morto in seguito a un incidente avvenuto ieri sera attorno alle 18.00 a Chabrey (VD). Entrambi erano svizzeri e domiciliati nel cantone.

Il giovane al volante ha perso il controllo del veicolo per cause ancora ignote, ha indicato ieri in un comunicato la polizia vodese. Il 21enne è stato elitrasportato all'Inselspital di Berna.

Il passeggero è invece rimasto incastrato nelle lamiere ed è morto sul posto. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere i lavori di soccorso e sgombero.

Un'inchiesta è stata aperta per stabilire la dinamica del sinistro.

