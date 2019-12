L'accattonaggio è vietato da poco più di un anno a Losanna e in tutto il canton Vaud.

Le Matin Dimanche stila oggi un primo bilancio della misura: dal primo novembre 2018 sono stati pronunciati 200 decreti di accusa e sono state inflitte multe per 13'707 franchi, il 90% delle quali non sono state pagate.

"È sempre stato detto che sarebbe stato difficile, se non impossibile, incassare le contravvenzioni", rileva la consigliera di Stato verde Béatrice Métraux sulle colonne del domenicale. "Queste persone vivono spesso in condizioni precarie e non possono pagare. In altri casi, sono difficili da raggiungere attraverso i canali amministrativi ordinari, a causa di domicili sconosciuti o inesistenti, o addirittura della loro scomparsa".

Secondo le autorità cantonali, la metà dei mendicanti multati sono autoctoni, spesso a carico dall'Ufficio tutele e noti per la tossicodipendenza. L'altra metà sono stranieri, la maggior parte dei quali rumeni. Il cantone, la città di Losanna e la polizia stilano comunque un bilancio "positivo" dell'entrata in vigore di questo divieto, sostenendo che da allora l'accattonaggio è diminuito.

Neuer Inhalt Horizontal Line