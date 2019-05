Frederick e Nieves, due scimmie della specie sudamericana pitecia dalla faccia bianca, sono giunte a Losanna, ad Aquatis, il più grande acquario d'acqua dolce - con annesso vivaio - d'Europa. I due primati, un maschio e una femmina, provengono da due zoo diversi.

Il maschio ha finora vissuto in una struttura di Birgmingham, in Inghilterra, mentre la femmina apparteneva a uno zoo di Santillana, in Spagna. Entrambi hanno otto anni.

In un primo tempo i due sono stati mantenuti separati ma con contatto visivo. Già dopo due giorni è apparso tuttavia chiaro che tra le due scimmie vi è un certo feeling: sono quindi state inserite in uno spazio di 600 metri quadri allestito come una foresta pluviale dove possono muoversi liberamente.

Le pitecie dalla faccia bianca, anche dette scimmie saki, sono note per stare sedute immobili come Buddha sugli alberi. Vivono in Amazonia, Brasile, Guyana francese e Venezuela. La loro alimentazione è prevalentemente fatta di noci e frutta, ma di tanto in tanto mangiano anche insetti.

