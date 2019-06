Un'esplosione seguita da un incendio ha gravemente danneggiato stamane un'antenna della telefonia condivisa da Swisscom e Salt a Denens, nel canton Vaud. Gli inquirenti privilegiano la pista criminale.

Stando a quanto indicato poco fa dalla polizia cantonale, l'allarme è stato lanciato alle 05.00 da un abitante della zona, che ha riferito di una forte esplosione vicino al villaggio rurale di circa 800 abitanti. Sul posto è accorsa una pattuglia: gli agenti hanno scoperto che il locale tecnico di un'antenna telefonica era in preda alle fiamme. Per domare l'incendio sono intervenuti i pompieri. La deflagrazione ha completamente distrutto il locale. Il susseguente rogo ha anche danneggiato vari cavi e una parte del pilone dell'antenna. Non vi sono feriti.

La procura ha già avviato le indagini e sul posto sono fra l'altro intervenuti gli specialisti della polizia scientifica. "Stando ai primi elementi raccolti la pista criminale è privilegiata", si legge nel comunicato delle autorità. Negli ultimi mesi in Romandia vi è stato un grande dibattito sull'introduzione della nuova tecnologia di telefonia mobile 5G, che ha provocato anche una vivace opposizione.

Neuer Inhalt Horizontal Line