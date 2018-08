Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 12.43 25 agosto 2018 - 12:43

Rigorosamente in tedesco: le candidature per la gara d'appalto sulla polizia dei locali della Posta non possono essere redatte in altre lingue.

La Posta discrimina i romandi e i ticinesi. A dirlo sono i consiglieri di Stato vodesi Nuria Gorrite e Philippe Leuba che si riferiscono alla gara d'appalto sulla pulizia dei locali del gigante giallo la cui documentazione deve essere scritta in tedesco.

"Tutte le candidature che non sono redatte in tedesco saranno scartate d'ufficio", ha spiegato Gorrite alla Keystone-ATS confermando quanto pubblicato oggi dal quotidiano 24 heures.

Un altro problema è che La Posta ha deciso di indire un unico concorso a livello nazionale e non di dividerlo per regione. Orbene, solo poche imprese hanno la struttura per farlo e sono praticamente tutte stabilite in Svizzera tedesca, cosa che penalizza la Romandia e la Svizzera italiana. Per questi motivi, Gorrite e Leuba hanno scritto giovedì una lettera alla Posta. Chiedono di poter incontrare il presidente del consiglio d'amministrazione Urs Schwaller.

