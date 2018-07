Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 luglio 2018 9.41 25 luglio 2018 - 09:41

Gli importanti lavori sulla linea ferroviaria tra Losanna e Puidoux-Chexbres, nella regione del Lavaux (VD), hanno conseguenze anche sulla fauna locale.

Le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno disposto lo spostamento temporaneo di vipere e altri rettili a rischio di estinzione presenti in loco.

Lungo la tratta ferroviaria sono stati catturati finora 56 serpenti, in collaborazione con la società di consulenza ambientale Hintermann & Weber, indicano le FFS in una nota odierna. Gli animali sono stati portati in un luogo sicuro, dove verranno accuditi fino in settembre, quando verranno rilasciati nel loro vecchio habitat.

