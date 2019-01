Tre studenti del liceo intercantonale vodese e friburghese della Broye, a cui è stato assegnato un 1 in una verifica di matematica per la loro assenza dovuta alla partecipazione allo sciopero per il clima, potranno sottoporsi ad un nuovo test.

La scuola ha ammesso che non era sufficientemente chiaro quale dei regolamenti cantonali avrebbe dovuto essere rispettato dagli scolari. Il liceo, che ha sede a Payerne (VD), ha esaminato il ricorso di una studentessa che si era opposta alla decisione di considerare ingiustificata la sua assenza al test, indica la scuola in un comunicato odierno. La direzione ha deciso che tutti gli studenti sanzionati potranno fare un nuovo "esperimento" di matematica.

Il liceo aveva indicato che non avrebbe concesso l'autorizzazione di partecipare allo sciopero del 18 gennaio e che ogni assenza sarebbe stata trattata nel rispetto della posizione della Conferenza dei rettori friburghesi. Tale regolamento è stato applicato in tre casi. L'audizione degli studenti ha permesso di ritenere fondata la loro buona fede: a loro avviso per il liceo intercantonale dovevano valere le disposizioni adottate nei licei del canton Vaud. La Conferenza dei direttori dei licei vodesi aveva stabilito di accettare lo sciopero come ragione valida di assenza e di non richiedere una domanda di congedo preliminare.

