Questo contenuto è stato pubblicato il 1 novembre 2018 18.48 01 novembre 2018 - 18:48

Il miliardario svedese Frederik Paulsen (nella foto) ha finanziato a due riprese il duo rosso-verde Géraldine Savary-Luc Recordon, stanziando fondi per le loro campagne elettorali per il Consiglio degli Stati.

Il Partito socialista vodese (PSV) della "senatrice" Savary ha confermato oggi informazioni diffuse online dal quotidiano "24 Heures".

Frederik Paulsen, presidente del gruppo farmaceutico Ferring con sede a St-Prex (VD), ha concesso ai due 4000 franchi a testa nel 2011 e 5000 franchi a testa nel 2015. Il denaro è stato versato su un conto speciale per la campagna, distinto da quello del PSV, ha dichiarato Olga Baranova, segretaria generale del PSV, a Keystone-ATS.

Il partito afferma di aver posto due condizioni per accettare le donazioni: niente denaro da parte di una società e non più di 5000 franchi. Le regole sono state rispettate, secondo la segretaria generale. Per il 2015, i 10'000 franchi donati da Frederik Paulsen hanno rappresentato un terzo del conto speciale per la campagna (30'000 franchi).

Secondo Olga Baranova, la somma versata dal miliardario è "estremamente marginale" rispetto al finanziamento totale da parte del partito.

