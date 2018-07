Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2018 14.50 27 luglio 2018 - 14:50

Un uomo di 39 anni ha perso la vita ieri sera nel canton Vaud mentre tentava di venire in aiuto a un escursionista 24enne ferito, che ha poi potuto essere salvato.

La disgrazia è avvenuta in territorio del comune di Corbeyrier, nella regione di Aigle e di Leysin, indica oggi in una nota la polizia cantonale.

Il 24enne, domiciliato a St-Légier sopra Vevey, è caduto in un dirupo e si è ferito gravemente a una gamba. La polizia, allertata verso le 18.30, ha potuto localizzarlo con l'ausilio della Rega. Il giovane è stato tratto in salvo e la sua vita non è in pericolo. I soccorritori hanno però trovato sul posto anche il cadavere di un 39enne abitante di Corbeyrier, che aveva tentato di venire in aiuto al giovane ma è caduto a sua volta nel dirupo.

