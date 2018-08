Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 agosto 2018 17.53 17 agosto 2018 - 17:53

Condizione per la concessione del passaporto svizzero e di essere ben integrati nella comunità elvetica

Il municipio di Losanna non ha autorizzato la naturalizzazione di una coppia che si rifiuta di stringere la mano agli interlocutori di sesso opposto. Le autorità hanno reso noto oggi che un tale comportamento non rispetta la parità uomo-donna.

La maggioranza della municipalità ha deciso di respingere entrambe le richieste, sottolineando che la stretta di mano "non è che uno degli elementi che hanno portato alla scelta".

Durante le audizioni, i due individui hanno manifestato "un comportamento generale discriminante". Hanno ad esempio rifiutato di rispondere a domande poste da persone di sesso opposto.

Secondo le leggi sia cantonali che federali - viene ricordato in una nota - i candidati alla naturalizzazione devono essere ben integrati nella comunità elvetica e nello specifico vodese, e manifestare nei loro comportamenti l'attaccamento alla Svizzera e alle istituzioni, così come il rispetto dell'ordine giuridico elvetico.

La questione della stretta di mano fa sovente discutere, e non solo in Svizzera. È di ieri la notizia che una giovane svedese di religione musulmana si è vista riconoscere il diritto ad un risarcimento da parte di un'azienda, dopo che il suo colloquio per un impiego era stato interrotto quando aveva rifiutato di stringere la mano ad un uomo.

Un giudice del lavoro ha giudicato la decisione dell'azienda come discriminatoria e l'ha condannata a pagare alla donna un risarcimento di 40.000 corone (circa 4'300 franchi).

