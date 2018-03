Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 marzo 2018 13.19

Diciotto anni di prigione da scontare: è la condanna inflitta oggi dal Tribunale del circondario della Broye e del Nord vodese a un uomo per aver abusato in diversi modi degli otto figli e della moglie per 12 anni. Condannata anche quest'ultima.

La lettura della sentenza è avvenuta a Yverdon-les Bains (VD)

Alla moglie, anch'essa sul banco degli accusati per aver chiuso gli occhi di fronte a quello che succedeva in casa, per violenze, violazioni del dovere di assistenza o educazione nei confronti dei figli, sono stati inflitti 36 mesi di detenzione di cui sei da scontare.

