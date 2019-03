I delegati del PLR vodese hanno designato ieri sera a Saint-Légier i loro candidati per le elezioni federali. Il consigliere agli Stati uscente Olivier Français si presenterà per un ulteriore mandato. Al Nazionale, il partito proporrà tre liste ciascuna con 19 nomi.

L'assemblea dei delegati del Partito liberale-radicale ha confermato la candidatura di Olivier Français con una "standing ovation", scrive la sezione cantonale vodese in una nota. "Senatore" dal 2015, l'ex municipale di Losanna ed ex consigliere nazionale di 63 anni aveva già annunciato nel maggio 2018 l'intenzione di ricandidarsi per la Camera dei cantoni.

Il secondo seggio del canton Vaud agli Stati è attualmente occupato dalla socialista Géraldine Savary, che non si ripresenterà in ottobre dopo la polemica suscitata dai suoi legami con il miliardario Frederik Paulsen. Ciò potrebbe rimescolare le carte elettorali nel canton Vaud. I Verdi decideranno stasera se lanciare nella corsa la consigliera nazionale Adèle Thorens, al fine di riconquistare il seggio perso nel 2015 da Luc Recordon.

19 seggi al Nazionale

Per il Consiglio nazionale, il PLR ha deciso di presentare tre liste congiunte comprendenti 57 nomi, di cui 22 donne. L'età media dei candidati è di 44 anni. Nel 2015, i liberali-radicali vodesi avevano ottenuto cinque seggi sui 18 attribuiti al cantone lemanico. Ma quest'anno, quest'ultimo dispone di un seggio supplementare (19) sotto la Cupola federale a causa della crescita demografica.

