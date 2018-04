Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 10.44 30 aprile 2018 - 10:44

Una decina di roulotte sono state danneggiate da un incendio propagatosi ieri notte in un camping a Salavaux (VD), nei pressi del lago di Morat. Non si registrano feriti.

Le fiamme sono divampate attorno a mezzanotte per cause ancora ignote, indica in una nota odierna la polizia cantonale vodese. Oltre ai veicoli danneggiati, il fuoco si è esteso interessando anche cinque tende e tre veicoli che si trovavano poco lontano. L'incendio ha fatto esplodere anche diverse bombole del gas.

La sala comunale di Salavaux è stata aperta per accogliere le persone colpite dall'incendio. I vigili del fuoco hanno spento il rogo attorno alle 4.00 del mattino e un'inchiesta è stata aperta per determinarne le cause.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.