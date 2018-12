VD: rubarono capretti, pene pecuniarie per due attiviste

Due attiviste antispeciste sono state condannate oggi dal Tribunale di polizia di Nyon (VD) al pagamento di aliquote giornaliere per aver rubato 18 capretti destinati alla macellazione. Il fatto era avvenuto una notte dello scorso marzo a Rolle (VD).

Entrambe sono state riconosciute colpevoli di violazione di domicilio e appropriazione semplice, mentre una delle due anche del reato di coazione.

Quest'ultima, una 21enne, ha ricevuto una sanzione di 120 aliquote giornaliere di 30 franchi l'una senza condizionale. La seconda, 22enne, se n'è vista comminare 60. Le due militanti hanno affermato di non essere pentite delle loro azioni e che continueranno a portare avanti questa lotta.

Per il presidente del tribunale la colpevolezza delle due è relativamente leggera: non hanno infatti messo in pericolo l'integrità di chicchessia. Il giudice le ha comunque invitate a rispettare il diritto e gli altri.

