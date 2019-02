Una ex prostituta era riuscita a spillare 1,8 milioni di franchi a un ex cliente. Il Tribunale correzionale dell'Est vodese questo pomeriggio l'ha riconosciuta colpevole di truffa per mestiere e condannata a tre anni di detenzione di cui uno da scontare.

La Corte con sede a Vevey le ha anche inflitto 5000 franchi di riparazione morale per denuncia mendace. Un ricorso del Ministero pubblico è "probabile", ha detto il procuratore Olivier Jotterand all'agenzia Keystone-ATS.

L'ex cliente, un ingegnere agronomo di 70 anni, ha sporto denuncia contro la donna, di 59 anni, dopo aver accettato di prestarle grosse somme di denaro, fino a indebitarsi. L'ingegnere ha dato alla donna circa 1,2 milioni di franchi quale investimento in una azienda off-shore del suo ex marito che prometteva interessi mirabolanti. Per aiutare la donna si è inoltre indebitato per 630'000 franchi, 96'000 dei quali nei confronti di suo figlio.

La donna ha invece affermato di avere avuto solo un prestito di 44'500 franchi, che avrebbe poi rimborsato totalmente.

Secondo l'atto d'accusa i soldi spillati all'uomo le sono serviti per mantenere "uno stile di vita dispendioso". Fra l'altro ha comperato molte auto e vestiti di lusso.

Neuer Inhalt Horizontal Line