Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 luglio 2018 10.01 19 luglio 2018 - 10:01

Il corpo di un 72enne è stato ritrovato ieri nel Lago di Neuchâtel, nei pressi di Grandson (VD). La sua barca a vela vuota era stata scoperta poche ore prima vicino a Cheseaux-Noréaz (VD).

L'imbarcazione è stata avvistata verso le 15.30. Non essendoci nessuno a bordo o nei paraggi, la polizia ha immediatamente lanciato le operazioni di ricerca. Il corpo è stato ritrovato verso le 17.30. I primi elementi dell'inchiesta indicano che il velista aveva attivato il pilota automatico. Le cause del decesso non sono ancora state appurate.

Neuer Inhalt Horizontal Line