Due persone - una 79enne e un 78enne residenti in Germania - sono morte in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada A1 all'altezza di Avenches (VD), nel canton Vaud.

Stando a quanto indica oggi la polizia cantonale di Friburgo, il veicolo su cui si trovavano stava procedendo in direzione di Morat (FR) quanto ha deviato dalla giusta traiettoria, uscendo di strada sulla destra e finendo la sua corsa sul tetto nel letto di un canale.

I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dei due anziani. Sono state avviate indagini per determinare le cause del sinistro.

Neuer Inhalt Horizontal Line