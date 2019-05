Le automobili continueranno a stazionare sulla Place du Marché di Vevey, una delle maggiori piazze aperte d'Europa.

I cittadini della località vodese hanno infatti respinto oggi alle urne, con il 53,69% dei voti, un'iniziativa comunale che chiedeva la costruzione di un parcheggio sotterraneo in sostituzione dei circa 450 posteggi che ricoprono buona parte dello slargo affacciato sul Lago Lemano e sulle montagne dello Chablais.

Si è trattato di un voto storico, che ha segnato un nuovo passo in quella che nella località vodese è considerata una saga senza fine.

L'iniziativa cittadina, che chiedeva di costruire un parcheggio sotto la piazza per eliminare i posteggi in superficie e per consentire un utilizzo "più conviviale e pedonale" della piazza, aveva raccolto lo scorso anno circa 2500 firme: era sostenuta dagli ambienti economici e dalla destra. Gli iniziativisti miravano anche ad ampliare la zona pedonale, chiudendo al traffico motorizzato pure il quai Perdonnet.

La Place du Marché è stata utilizzata dagli inizi del 1800 per dimostrazioni militari da parte di cadetti locali. È anche lo scenario della Fête dei Vignerons, che si tiene ogni 25 anni dal 1797 e che si svolgerà quest'anno dal 18 luglio all'11 agosto. Dal 1968, ogni anno, in estate, nella piazza viene organizzato un mercato folcloristico.

