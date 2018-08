Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 agosto 2018 13.12

Vevey dice basta ai mozziconi di sigarette: ogni giorno circa 30mila "cicche" vengono gettate per le strade o sul Lungolago della località vodese, in totale circa 11 milioni all'anno.

Per contrastare questa pratica incivile e nociva all'ambiente la città ha lanciato la campagna "#LeBonGeste".

Gettare mozziconi per terra ha conseguenze non trascurabili per l'ambiente, per l'immagine della città e persino per le sue finanze, ricordano le autorità.

Si è quindi deciso di prendere il toro per le corna: a partire dal 25 agosto verranno organizzate azioni di sensibilizzazione, tra cui la distribuzione di posacenere tascabili, la diffusione di video sulle reti sociali e l'aumento dei posacenere in ristoranti e bar della regione.

