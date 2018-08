Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 agosto 2018 18.48 04 agosto 2018 - 18:48

Un secondo incidente aereo è avvenuto oggi in Svizzera: un velivolo è precipitato nel pomeriggio nella zona del Piz Segnas, cima di 3099 metri sopra Flims (GR), nella Surselva.

La polizia cantonale retica ha confermato la notizia pubblicata da alcuni media online. Le operazioni di salvataggio sono in corso. Non è noto se vi siano delle vittime.

Secondo la Südostschweiz sul posto stanno convergendo diversi elicotteri e i soccorsi arriverebbero anche dal versante nord della montagna, dal canton Glarona. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 16.50. I rottami del velivolo si troverebbero a un'altitudine di 2250 metri.

Oggi è un giorno nero per l'aviazione in Svizzera: in mattinata un velivolo è caduto in un bosco a Hergiswil, nel canton Nidvaldo. Diverse persone - non è ancora noto il numero preciso - sono morte.

