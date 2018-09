Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Banche chiuse oggi in Venezuela.

Decine di pensionati venezuelani hanno inscenato una manifestazione a Caracas protestando perché, nonostante le informazioni che oggi le banche sarebbero state aperte per pagare le pensioni con la nuova moneta, invece sono rimaste chiuse.

Questo ha fatto sì che, dopo essere rimasti a lungo in fila davanti alle agenzie bancarie gli anziani, hanno deciso di protestare pubblicamente lanciando slogan ostili al governo e cercando di bloccare viali centrali della capitale.

Alcuni dei dimostranti non hanno esitato a denunciare l'"inganno" e l'"imbroglio" del governo che non ha permesso loro oggi di riscuotere la pensione per "comprare cibo e medicine".

Di fronte a questa situazione, il vicepresidente per i Problemi economici, Tareck El Aissami ha attribuito la mobilitazione ad una 'fake news'.

