Questo contenuto è stato pubblicato il 10 maggio 2018 17.16 10 maggio 2018 - 17:16

Un milione di persone sono entrate in Colombia dal Venezuela nell'ultimo anno, a causa dell'aggravarsi della crisi umanitaria presente nel Paese guidato dal presidente Nicolas Maduro. A riferirlo è un alto funzionario della Croce Rossa, citato da media locali.

Il direttore sanitario della Federazione internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa (Ifrc), Emanuele Capobianco, ha sottolineato che non tutti i venezuelani sono rimasti in Colombia come sfollati, in quanto alcuni di loro si sono poi spostati in altri Paesi della regione.

"Ad oggi sappiamo che circa un milione di persone sono entrate in Colombia attraverso i punti migratori ufficiali, e non sappiamo quante persone siano entrate attraverso canali migratori illegali", ha spiegato il funzionario, specificando che questo flusso di migranti è stato calcolato a partire "dalla metà del 2017".

