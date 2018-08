Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 agosto 2018 7.36 15 agosto 2018 - 07:36

Un deputato dell'opposizione venezuelano si è tolto oggi gli abiti, restando in mutande, prima di intervenire nell'Assemblea nazionale per un discorso in solidarietà con il collega Juan Requesens.

Requesens è stato arrestato nell'ambito delle indagini per il tentativo di attentato realizzato il 4 agosto contro il presidente Nicolás Maduro.

Gilber Caro, riferisce il quotidiano 2001 di Caracas che pubblica anche un video dell'intervento, ha sostenuto che "la dignità di un uomo non è rappresentata da quello che ha indosso, non nei vestiti, ma si trova nel suo cuore".

Il governo "ha denudato il popolo lasciandolo senza cibo, senza salute e senza medicine", ha proseguito Caro alludendo a due video, uno fatto circolare dalle autorità in cui Requesens "ammette" una sua complicità nell'attentato, e un altro di origine ignota in cui si vede lo stesso deputato con indosso solo mutande macchiate di escrementi.

Caro ha concluso sollecitando "tutto il nostro appoggio ai prigionieri politici, a Loren Saleth, a Leopoldo Lopez (leader dell'opposizione considerato dal governo il mandante dell'attentato), a Requesens e a questa istituzione che deve affrontare il problema".

Il giornale ricorda infine che Caro è stato in carcere per un anno e cinque mesi dall'11 gennaio scorso, per accuse di tradimento della patria, istigazione alla ribellione e sottrazione di materiale militare.

