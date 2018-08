Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 agosto 2018 17.48 05 agosto 2018 - 17:48

L'opposizione respinge le accuse in merito all'attacco di ieri a Caracas (archivio)

Il movimento oppositore "Frente Amplio Venezuela Libre" ha respinto oggi le accuse "irresponsabili" del presidente Nicolás Maduro riguardanti il presunto attentato con droni ieri durante la cerimonia dell'81/o anniversario della Guardia nazionale bolivariana a Caracas

In un comunicato il gruppo ha criticato che "il regime" abbia "rapidamente qualificato l'accaduto come un attentato ed abbia accusato in modo generico, irresponsabile e senza alcuna prova l'opposizione venezuelana, ossia, tutti i venezuelani che si oppongono e criticano la gestione del governo".

Il "Frente Amplio" ha poi sostenuto che "si deve ancora stabilire se si è trattato di un attentato, un incidente fortuito o qualcuna delle altre versioni che circolano nelle reti sociali".

Un atteggiamento "responsabile - si dice ancora - sarebbe aspettare che si realizzino le indagini pertinenti, ma è molto difficile credere a quello che diranno i burocrati del regime".

