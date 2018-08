Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 agosto 2018 17.45 08 agosto 2018 - 17:45

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha reso noto di voler presentare prove ai governi di Stati Uniti e Colombia per chiedere l'estradizione di persone che presumibilmente hanno partecipato ad un complotto per realizzare sabato scorso un attentato alla sua vita.

In un discorso alla Nazione ieri sera Maduro ha assicurato che "è in corso una minuziosa raccolta di prove che dimostrano la partecipazione di persone residenti in Florida e in Colombia" al tentativo di assassinio ai suoi danni mediante l'uso di due droni carichi di esplosivo.

Il capo dello Stato venezuelano si è detto fra l'altro fiducioso del "positivo atteggiamento del presidente degli Usa, Donald Trump", di non permettere che all'interno del suo Paese "si preparino assassinii contro il presidente e contro un popolo".

