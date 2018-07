Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ha confermato ieri sera "per acclamazione" a Caracas il presidente Nicolás Maduro come suo massimo responsabile, al termine del 4/o Congresso della formazione politica che governa il Paese.

Durante la riconferma di Maduro proposta dal vicepresidente del partito Diosdado Cabello in una diretta televisiva, nell'aula congressuale si è verificato un blackout che per vari minuti ha interrotto i lavori generando tensione ed accuse di "sabotaggio".

Nella mozione approvata dai congressisti si conferiscono al presidente "tutte le facoltà, i poteri e l'autorità necessari per assumere le decisioni riguardanti la composizione della direzione nazionale" del Psuv, e qualsiasi altra "in campo organizzativo" che debba essere introdotta "per il rafforzamento del partito e della rivoluzione".

Intervenuto in chiusura dei lavori Maduro ha "ringraziato i presenti per la lealtà" ed ha esclamato: "Contate con il mio assoluto e massimo impegno a dare tutto me stesso ogni giorno per il bene del Venezuela!".

