Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 marzo 2018 10.15 29 marzo 2018 - 10:15

In una rivolta esplosa in una prigione nel nord del Venezuela sono morte 68 persone, secondo quanto dichiarato dal procuratore generale Tarek William Saab.

Le prime notizie arrivate dallo stato di Carabobo parlavano di cinque persone rimaste uccise dopo che i detenuti di un centro di detenzione all'interno del quartier generale della polizia regionale avevano preso in ostaggio una guardia carceraria ed incendiato alcuni materassi.

In seguito, però, in una serie di tweet, Saab ha reso noto che i morti sono 66 uomini e due donne, che si trovavano in visita nel penitenziario. Il procuratore ha detto che è stata avviata un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti ed ha già inviato sul luogo quattro magistrati. Nel centro di detenzione si trovavano persone arrestate in attesa di giudizio.

Neuer Inhalt Horizontal Line