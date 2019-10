Venti tempestosi, con punte fino a 150 chilometri orari (ad Andermatt, nel canton Uri), hanno sferzato oggi il nord delle Alpi.

Lo sbarramento a sud, caratterizzato da forti piogge in Ticino, ha provocato raffiche di foehn sull'altro versante, con temperature che hanno raggiunto i 25 gradi in Vallese e nella valle del Reno sangallese. Lo indica SRF Meteo in una nota.

