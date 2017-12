Diritto d'autore

"Together" l'app ludica che risponde alle domande dei nuovi arrivati in Svizzera 14 dicembre 2017 - 07:30 Nei ristoranti svizzeri si deve dare la mancia ai camerieri? I miei figli possono frequentare una scuola pubblica svizzera se non parlano una lingua nazionale? A queste e a tante altre domande poste dai suoi oltre ventimila utenti, risponde un'app ideata per i nuovi arrivati nella Confederazione o chi intende trasferirvisi. "Together" è un'applicazione per smartphone sviluppata da swissinfo.ch e dalle altre unità della Società svizzera di radiotelevisione (SSR). Può essere scaricata gratis da Apple e da Google Play in sette lingue: italiano, tedesco, francese, inglese, spagnolo, portoghese e arabo. Consente a chiunque di testare le proprie conoscenze sulla Svizzera, apprendere nuove informazioni e sfidare altri giocatori in più di 20 categorie di quiz riguardanti tematiche quali per esempio il lavoro, la formazione, la sanità e lo sport. Gli utenti possono anche ottenere maggiori informazioni sulle diverse domande e categorie. Hanno pure la possibilità di condividere o salvare ciò che hanno imparato. Con le loro interazioni contribuiscono allo sviluppo costante dell'app. La comunità di "Together"continua ad espandersi. Da poco, l'app ha raggiunto la soglia dei 20mila download. Con il numero degli utenti cresce anche quello delle domande – attualmente ne contiene oltre 700 su tematiche aggiornate ogni mese. Le categorie aggiunte più di recente sono i media e lo sport svizzeri. Chi ha ulteriori domande sulla vita quotidiana in Svizzera può inviarle al team attraverso l'app in modo da cercare le risposte e inserirle nei quiz. Direttamente attraverso l'applicazione, si può inoltre accedere a un feed nella propria lingua, continuamente aggiornato con le ultime novità dalla Svizzera. swissinfo.ch e le altre unità della SSR hanno deciso di produrre "Together" per rispondere al desiderio di nuovi arrivati di integrarsi nella società svizzera e conoscere meglio la vita quotidiana del Paese. I contenuti sono in gran parte basati sulla "Guida alla Svizzera" di swissinfo.ch, che fornisce informazioni pratiche in 10 lingue. Circa un quarto della popolazione svizzera è costituita da persone che non hanno la cittadinanza elvetica. Si tratta di una delle proporzioni di popolazione straniera più alte del mondo. La politica del governo federale nei confronti degli stranieri è quella dell'integrazione. Essa mira a coinvolgere i nuovi arrivati nella vita quotidiana della Confederazione e ad impedire la creazione di cosiddette "società parallele" all'interno del Paese. L'obiettivo dell'app "Together" è di contribuire al processo di integrazione attraverso l'ampliamento delle conoscenze e dell'interesse degli utenti per la Svizzera e la sua popolazione.